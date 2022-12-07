رغم الطموحات.. أحلام المواطنين تتلاشى لغياب الخدمات عن مخطط "جوهرة العروس" بجدة

بدورها، تواصلت "سبق"، مع أمانة جدة؛ للوقوف على تفاصيل المخطط، ونقل معاناة المواطنين، وأوضح الناطق باسم الأمانة محمد البقمي؛ أنه ضمن المشاريع المستقبلية، وسيتم تنفيذها وفق الميزانيات المعتمدة، وعليه فإن المخططات في جدة تنتظر الميزانيات المعتمدة لإخراجها إلى حيز التنفيذ وتجهيزها للمواطنين.