رغم الطموحات.. أحلام المواطنين تتلاشى لغياب الخدمات عن مخطط "جوهرة العروس" بجدة

منذُ سنوات عدة ظهر مخطط جوهرة العروس بمركز ذهبان بمحافظة جدة، وتسابق المواطنون بغية الحصول على منزل العمر لكل واحدٍ منهم، لكن أحلامهم بدأت تتلاشى في ظل غياب الخدمات عن المخطط من سفلتة وإنارة.
ولم تشفع مناشدات المواطنين، التي نقلتها "سبق"، بإيصال الخدمات للمخطط وإعادة النظر في السفلتة رغم قربه من البحر.
بدورها، تواصلت "سبق"، مع أمانة جدة؛ للوقوف على تفاصيل المخطط، ونقل معاناة المواطنين، وأوضح الناطق باسم الأمانة محمد البقمي؛ أنه ضمن المشاريع المستقبلية، وسيتم تنفيذها وفق الميزانيات المعتمدة، وعليه فإن المخططات في جدة تنتظر الميزانيات المعتمدة لإخراجها إلى حيز التنفيذ وتجهيزها للمواطنين.
التساؤل الذي يجول بخاطر المواطنين الآن هو: لماذا يتم تمليكها للمواطنين وهي خاوية دون كهرباء أو سفلتة رغم إنشاء إدارة في أمانة جدة قبل نحو ثلاثة أشهر تُعنى بالمخططات وتعالج ما يحصل فيها من أخطاء؟