"أمانة تبوك": 50% انخفاضاً في أعداد المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الأمانة اليوم أن عدداً من وكالات الأمانة وإدارتها ممثلة في وكالة التخطيط والبرامج والتنمية العمرانية والخدمات وشؤون بلديات المنطقة وإدارة الأراضي والمنح، وخدمة العملاء، والتواصل المؤسسي، شهدت انخفاضاً في عدد الزيارات بنسبة 92.57%، حيث انخفضت إلى 1640 زيارة خلال النصف الأول لعام 2023م بعد أن كانت 3897 زيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022م.