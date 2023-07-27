"أمانة تبوك": 50% انخفاضاً في أعداد المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري

كشفت أمانة منطقة تبوك عن انخفاض معدل المراجعين خلال النصف الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م بنسبة تجاوزت الـ50%.
وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الأمانة اليوم أن عدداً من وكالات الأمانة وإدارتها ممثلة في وكالة التخطيط والبرامج والتنمية العمرانية والخدمات وشؤون بلديات المنطقة وإدارة الأراضي والمنح، وخدمة العملاء، والتواصل المؤسسي، شهدت انخفاضاً في عدد الزيارات بنسبة 92.57%، حيث انخفضت إلى 1640 زيارة خلال النصف الأول لعام 2023م بعد أن كانت 3897 زيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022م.
وعزت الأمانة أسباب هذا الانخفاض إلى التحول المتزايد نحو أتمتة خدماتها عبر المنصات الرقمية المتمثلة في منصة "بلدي"، إضافة إلى التزام المراجعين بنظام المواعيد والذي يتم من خلاله التواصل مع المراجعين وخدمتهم دون الحاجة لمراجعة الأمانة.
وأكدت الأمانة حرصها على مواصلة تطوير خدماتها الإلكترونية والربط مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ تسهيلاً للمستفيدين من تلك الخدمات دون الحاجة لمراجعة الأمانة ولتوفير الوقت والجهد عليهم، داعية في الوقت ذاته المستفيدين من خدماتها لضرورة الالتزام بنظام المواعيد والذي سيوفر لهم خدمة بجودة عالية.