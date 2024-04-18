نائب أمير الشرقية يطّلع على منجزات أرامكو في صناعة النفط والغاز

زار نائبُ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، أرامكو السعوديةَ، اليوم؛ حيث اطّلع على برامج الشركة وأعمالها والمنجزات التي حقّقتها في صناعة النفط والغاز على المستوى الوطني والعالمي، وإسهاماتها الكبيرة في خدمة المجتمع.
كما التقى الأمير سعود بن بندر بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة من شباب وشابات الوطن، وثمّن جهودهم في تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية إلى ما توليه القيادة من دعم لتطوير رأس المال البشري المتخصص في صناعة الطاقة، مثمّنًا ما شاهده خلال الزيارة من مرافق تقنية متطورة، تُدار بكوادر وطنية مؤهلة.
وكان في استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية لدى وصوله مقرّ الشركة بالظهران: رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر؛ حيث زار مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت بالظهران، واستمع إلى شرحٍ عن آلية عمل المركز الذي يتولّى مسؤولية مراقبة توريد المواد الهيدروكربونية ضمن شبكة من المرافق والبنية التحتية الصناعية، ويضمن أن كل جزء من شبكة الإمداد لدى الشركة يعمل بسلاسة وفعالية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
بعد ذلك زار مركز الابتكار، واستمع لشرح عن أقسام المركز، وأحدث التقنيات في أعمال الحفر والإنتاج وإدارة المكامن في باطن الأرض، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تعزيز زيادة استخلاص النفط الخام والغاز، وكذلك تطوير المكامن والمحافظة عليها بشكل مستدام.
واختتم زيارته بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"؛ حيث اطلع على ما يقدمه المركز من خدمة للمجتمع ودعمه للمعرفة والفكر في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، وعدد من المجالات الأخرى.