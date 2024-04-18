نائب أمير الشرقية يطّلع على منجزات أرامكو في صناعة النفط والغاز

وكان في استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية لدى وصوله مقرّ الشركة بالظهران: رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر؛ حيث زار مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت بالظهران، واستمع إلى شرحٍ عن آلية عمل المركز الذي يتولّى مسؤولية مراقبة توريد المواد الهيدروكربونية ضمن شبكة من المرافق والبنية التحتية الصناعية، ويضمن أن كل جزء من شبكة الإمداد لدى الشركة يعمل بسلاسة وفعالية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.