"التميمي" يهنئ القيادة بالإنجاز الوطني في مجال الفضاء

وأشاد د. التميمي؛ بالدعم السخي والتمكين الذي حظي به قطاع الفضاء من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، الأمر الذي مكّن المملكة من تحقيق قفزات نوعية في وقتٍ قياسي في مجال الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة العلمية التي تضمنت إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، بينها ثلاث تجارب توعوية تعليمية، أسهمت في رفع طموحات الشباب السعودي وتوجهه نحو الفضاء، بعد أن سجّلت ريانة برناوي؛ اسمها كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، كما أصبحت المملكة من الدول القليلة في العالم التي تجمع رائدَي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في التوقيت ذاته.