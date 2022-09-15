"العجاجي": المشاريع الإنشائية الضخمة بالمملكة فرصة تاريخية لمُصنّعي الحديد

وبيّن أن المؤتمر سلط الضوء على قدرات صناعة الحديد في المملكة وتوجهها لتصبح لاعبًا رئيسًا في إنتاج الصلب على مستوى العالم في ضوء المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها مثل نيوم والقدية وغيرها، والتي وُصِفَت بأنها أضخم مشاريع إنشائية في التاريخ، وستستهلك أكبر قدر من الحديد بما يشكل فرصة تاريخية لمصنعي الحديد الوطنيين والدوليين، فضلًا عن استعراض الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار في هذه الصناعة بما في ذلك استراتيجية صناعة الحديد والعمل على 3 مجالات استراتيجية لدعم هذه الصناعة عبر المحتوى المحلي، والصادرات، وبيئة الاستثمار، ووضع خطة إصلاح تتضمن 16 سياسة وتأسيس 41 مبادرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء أكاديمية متخصصة في الحديد.