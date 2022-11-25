مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.. الراعي الطبي الرسمي لشركة رياضة المحركات السعودية

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية درجت على المشاركة في المناسبات الوطنية كافة انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والطبية والعلمية، وهي الآن الراعي "البريميوم" لفعاليات موسم الرياض للعام الثالث على التوالي وكذلك موسم الدرعية، وقد حققت الكثير من النجاحات الطبية الكبيرة، في توفير خدمات الرعاية الصحية، لزوار الموسم والعاملين فيه.