مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.. الراعي الطبي الرسمي لشركة رياضة المحركات السعودية

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن رعايتها الرسمية لشركة رياضة المحركات السعودية للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة.
وقال المدير الطبي لأقسام الطوارئ الدكتور سعد العسيري: المجموعة قامت بتجهيز مركز طبي متكامل وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الفعالية العالمية، وأكملت استعداداتها لتوفير تغطية طبية ميدانية متكاملة، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية.
وأضاف "العسيري": المجموعة ستتواجد في الفعالية عبر عدة نقاط إسعافية، والمشاركة تأتي انطلاقاً من دورها والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأردف: تعتز المجموعة دوماً بالمبادرة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الوطنية، والمساهمة في نجاحها لدعم السياحة الوطنية وجهود الدولة في ذلك، خاصة أن هذه الفعالية تتسم بأبعاد محلية واقليمية وعالمية.
وعبّر "العسيري" عن سعادته بهذه الخطوة التي تمكن المجموعة من المشاركة في أحد أهم السباقات الدولية كراعٍ رسمي لبطولة السيارات السياحية بالمملكة العربية السعودية والإسهام في الجهود المبذولة والهادفة لشركة رياضة المحركات السعودية لجعل المملكة العربية السعودية موطناً لرياضة المحركات.
ونبّه إلى أن تواجد المجموعة وقوة انتشار تغطيتها الطبية الميدانية يسبق تشغيل مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مدينة جدة.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية درجت على المشاركة في المناسبات الوطنية كافة انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والطبية والعلمية، وهي الآن الراعي "البريميوم" لفعاليات موسم الرياض للعام الثالث على التوالي وكذلك موسم الدرعية، وقد حققت الكثير من النجاحات الطبية الكبيرة، في توفير خدمات الرعاية الصحية، لزوار الموسم والعاملين فيه.