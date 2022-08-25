"تعليم الباحة" ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في 616 مدرسة

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 616 مدرسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأوضح مدير التعليم الدكتور عبدالخالق الزهراني أن الإدارة عملت على استكمال إنجاز المشاريع الجديدة، وتأهيل المباني التي ستدخل الخدمة هذا العام، بمبالغ قاربت 8 ملايين ريال.
وعملت الإدارة على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للمباني الجديدة ولجميع مدارس البنين والبنات من قبل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية؛ لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها، ومن ثم الانتقال إلى متابعة المقاولين لإنهاء أعمالهم في الوقت المحدد.
وبيّن أن الإدارة عملت على استقبال المقررات الدراسية الواردة من الوزارة بصورة متوالية، وفرزها وحفظها وإدخال الأصناف، وتجهيز مسيرات التسليم وفق خطة زمنية محددة يتم من خلالها رصد الاحتياج الفعلي عبر نظامَي نور وفارس؛ حيث تم ترحيل 132679 كتابًا دراسيًّا للمدارس في وقت مناسب.
ولفت إلى أن الإدارة عملت على تنفيذ حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ولمديري المدارس بما يحقق الاستقرار وانتظام العمل وإسناد المهام في الوقت المناسب.