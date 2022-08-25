"تعليم الباحة" ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في 616 مدرسة

وعملت الإدارة على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للمباني الجديدة ولجميع مدارس البنين والبنات من قبل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية؛ لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها، ومن ثم الانتقال إلى متابعة المقاولين لإنهاء أعمالهم في الوقت المحدد.