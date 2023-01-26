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عندما توصي امرأة بحرمان زوجها من ميراثها بعد وفاتها.. "المنيع" يفصل بين "الباطل" و"المقبول"

قال في إجابة له عن سؤال سائل: الإرث ليس منه ولا له فضل فيه والوارث تلقى هذا العطاء من الله