علاج 20 مستفيدًا من ذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية

وأوضحت المؤسسة أن مشروع التأهيل العلاجي للأطفال له أهداف عدة، منها: تحسين الحالة الصحية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية من خلال تأمين تكاليف العلاجي التأهيلي.