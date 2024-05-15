أهّلت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، علاج 20 مستفيدًا من ذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، بمبلغ 90 ألف ريال.
جاء ذلك ضمن مشروع جلسات تأهيل علاجي للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية بتمويل من منصة "إحسان".
وأوضحت المؤسسة أن مشروع التأهيل العلاجي للأطفال له أهداف عدة، منها: تحسين الحالة الصحية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية من خلال تأمين تكاليف العلاجي التأهيلي.
وذكرت المؤسسة أن الفئة المستهدفة بين 5 و15 عامًا، من الجنسين للمواطنين والمقيمين، لجميع الحالات الاجتماعية.
وعن مراحل التنفيذ، قالت المؤسسة: إنه يتم الإعلان عن برنامج التأهيل العلاجي واستقبال الطلبات، ثم دراسة حالة المستفيد وإبلاغه بالموافقة واختيار عرض السعر لمركز التأهيل العلاجي وإعداد نموذج تعميد، وبعدها تسديد الفواتير ومباشرة المستفيدين بالعلاج.