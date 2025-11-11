الأمير تركي بن طلال ينال "جائزة الإنسانية العالمية" في قمة البوسفور بإسطنبول

نال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود جائزة الإنسانية العالمية لعام 2025، التي تمنحها منظمة التعاون الدولي سنويًا لشخصية واحدة فقط على مستوى العالم، تقديرًا لإسهاماته الريادية في خدمة الإنسان، وإطلاقه مبادرات نوعية جعلت من الرحمة أساسًا للتنمية داخل المملكة وخارجها.
وجرى إعلان الجائزة خلال أعمال قمة البوسفور السادسة عشرة، التي استضافتها مدينة إسطنبول تحت عنوان «التحديات العالمية: التكيف مع الوقائع الجديدة»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة، إلى جانب رؤساء دول ومنظمات دولية وتنموية. وتُعد القمة من أبرز المنصات العالمية التي تناقش قضايا الاقتصاد والأمن والابتكار والمبادرات الإنسانية.
وأشادت منظمة التعاون الدولي في بيانها بجهود الأمير تركي بن طلال، مؤكدة أنه “يمثل نموذجًا استثنائيًا للقيادة التي سخّرت إمكاناتها لخدمة الإنسان عبر العمل الميداني الفعّال في دعم المجتمعات وتمكينها، خصوصًا في أوقات الأزمات”.
ويعكس هذا التكريم تقدير المجتمع الدولي لنموذج القيادة الإنسانية في المملكة، الذي يجمع بين التخطيط الاستراتيجي والعمل الميداني المنضبط، والذي جسده الأمير تركي من خلال مبادرته المعروفة «نلبي النداء».
وتُعد جائزة الإنسانية العالمية من أرفع الجوائز التي تمنحها منظمة التعاون الدولي، إذ تُقدَّم سنويًا لشخصية واحدة قدّمت إسهامًا بارزًا في تعزيز القيم الإنسانية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، ضمن رؤية تهدف إلى إعلاء مكانة الرحمة كقوة فاعلة في التنمية العالمية.