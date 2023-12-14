سماء المنطقة العربية على موعد مع زخة قوية من الشهب هذه الليلة.. هنا التفاصيل

وذكر مدير مركز الفلك الدولي أنه خلافًا لمعظم زخات الشهب الأخرى، فإن نشاط شهب التوأميات ليس متماثلًا قبل وبعد الذروة، فنشاط الشهب يتصاعد بشكلٍ بطيء قبل الذروة، ولكنه ينخفض بشكلٍ سريع بعدها، وبالتالي تشهد الليالي قبل الذروة نشاطًا مميزًا من الشهب أيضًا، فقبل يومين من الذروة يكون عدد الشهب في الساعة يساوي ربع عدد الشهب في الساعة يوم الذروة، وقبل الذروة بيوم يكون عدد الشهب في الساعة نصف عدد الشهب في الساعة يوم الذروة. أما أول يوم بعد الذروة، يكون عدد الشهب في الساعة ربع عدد الشهب في الساعة يوم الذروة. ومن مميزات شهب التوأميات أن عدد الشهب ذات اللمعان المتوسط منخفض، فمعظم شهبها أما لامعة أو خافتة.