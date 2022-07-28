"الخثلان": لا بأس بالتهنئة ببداية العام الهجري ولا أصل لتخصيص نهاية العام بعبادة

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان: إن التهنئة ببداية العام الهجري لا بأس بها؛ لأنها من باب العادات فالأصل فيها الحل والإباحة ، وذلك كما يُهنّأ الإنسان بقدوم رمضان والعشر الأواخر وعيد الفطر والأضحى، مشيراً إلى أن تخصيص نهاية العام الهجري بعبادة من العبادات كصيام أو ذكر لا أصل له.