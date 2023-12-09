"البديوي" يبحث مع وزير خارجية النمسا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

التقى الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس، وزيرَ خارجية جمهورية النمسا إلكسندر شالنبيرغ، على هامش مشاركة معالي الأمين العام في منتدى "صير بني ياس" في نسخته الرابعة عشرة، والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.