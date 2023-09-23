"سبق" ترصد احتفال أهالي الطائف باليوم الوطني الـ93

وقد شهدت شوارع ميادين محافظة الطائف العديد من المركبات، بها مواطنون بصحبة الأطفال المتوشحين بشعارات الوطن، حاملين راية التوحيد؛ مشاركة منهم في الاحتفال باليوم الوطني الـ93، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال؛ لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.