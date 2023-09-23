"سبق" ترصد احتفال أهالي الطائف باليوم الوطني الـ93

رصدت "سبق" مظاهر احتفال العديد من أهالي محافظة الطائف بذكرى اليوم الوطني 93؛ وذلك برفعهم الشعارات الوطنية، حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.
وقد شهدت شوارع ميادين محافظة الطائف العديد من المركبات، بها مواطنون بصحبة الأطفال المتوشحين بشعارات الوطن، حاملين راية التوحيد؛ مشاركة منهم في الاحتفال باليوم الوطني الـ93، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال؛ لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.
يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد اليوم العديد من الفعاليات والألعاب النارية والعروض الجوية، والاحتفالات بحديقة الردف وحديقة الملك عبدالله، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية.