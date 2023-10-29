العثيم للاستثمار تعلن تأسيس أحدث شركاتها الاستثمارية في مجال الضيافة والفندقة

أعلنت شركة العثيم للاستثمار تأسيس شركة جديدة في قطاع الفندقة والضيافة لتنضم لسلسلة شركاتها القائمة في عدة قطاعات وذلك في إطار رؤية استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسعة أنشطتها الاستثمارية وتنوعها.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن تأسيس الشركة الجديدة ضمن مجموعة العثيم للاستثمار تأتي دعما وتعزيزا لرؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية في التوسع وإضافة انشطة جديدة خاصة في الفندقة والضيافة من خلال سلسلة المشاريع التي تعمل على أنشائها أو التطوير والتحديث المستمر لمشاريعها القائمة.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمثل إضافة مهمة من خلال تعزيز تكامل الخدمات والأنشطة التي تقدمها المجموعة وستعمل الشركة على إنشاء أكثر من (14) فندقا عالميا خلال السنتين القادمة إضافة إلى شقق فندقية راقية ومكاتب تجارية حديثة وقد تم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وقال إن تأسيس هذه الشركة الجديدة يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 لتطوير صناعة الضيافة وتطوير السياحة السعودية وجعل المملكة وجهة رئيسية للزوار والمعتمرين والمستثمرين، فضلاً عن الاهتمام ببرنامج جودة الحياة وتقديم خدمات وخيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة من خلال تسجيل 150 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030.
وأضاف بن عميره، أن التواجد في قطاع الضيافة يأتي في استراتيجية الشركة التكاملية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة الأخرى (المجمعات التجارية، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات وغيرها).
يذكر ان العثيم للاستثمار تخطط لإطلاق علامة تجارية عالمية لإدارة استثمارات الشركة في قطاع الفندقة والضيافة، من خلال إنشاء 14 فندق عالمي يحتوي أكثر من 2000 وحدة لتقديم تجربة إقامة استثنائية وفريدة من نوعها، كما ستشهد تقديم العديد من خيارات الضيافة عبر أرقى المطاعم العالمية وغيرها من الخدمات المتميزة للضيوف، والتي بدورها تستحدث فرص وظيفية بعدد يتجاوز 3000 وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة بمختلف التخصصات.