العثيم للاستثمار تعلن تأسيس أحدث شركاتها الاستثمارية في مجال الضيافة والفندقة

يذكر ان العثيم للاستثمار تخطط لإطلاق علامة تجارية عالمية لإدارة استثمارات الشركة في قطاع الفندقة والضيافة، من خلال إنشاء 14 فندق عالمي يحتوي أكثر من 2000 وحدة لتقديم تجربة إقامة استثنائية وفريدة من نوعها، كما ستشهد تقديم العديد من خيارات الضيافة عبر أرقى المطاعم العالمية وغيرها من الخدمات المتميزة للضيوف، والتي بدورها تستحدث فرص وظيفية بعدد يتجاوز 3000 وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة بمختلف التخصصات.