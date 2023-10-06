نقل تعازي القيادة لذويه.. محافظ قلوة يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب "الزهراني"
أدى محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، صلاة الميت اليوم، عقب صلاة الجمعة بجامع الملك فهد بقلوة، على الشهيد الجندي فيصل محمد غرم الله الزهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي.
ونقل "الشهري" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لذوي شهيد الواجب؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه؛ مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وتقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.