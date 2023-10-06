نقل تعازي القيادة لذويه.. محافظ قلوة يتقدم جموع المصلين على شهيد الواجب "الزهراني"

أدى محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، صلاة الميت اليوم، عقب صلاة الجمعة بجامع الملك فهد بقلوة، على الشهيد الجندي فيصل محمد غرم الله الزهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي.