اختتام ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

وقال عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور إياد كاتب خلال كلمته في الملتقى: الذكاء الاصطناعي أصبح من التقنيات المهمة التي يمكن أن تحسن حياة الإنسان والاستفادة منها بالشكل الصحيح، فهو يتقاطع مع الصحة والاقتصاد والصناعة والنقل والزراعة، كما أنه يؤثر بأدواته في كثير من المجالات، وما أحدثته التطورات الأخيرة في النماذج اللغوية الكبيرة يمثل نقطة تحول في تاريخ البشرية، وقد تكون بداية لمرحلة جديدة من مراحل الثورة المعلوماتية.