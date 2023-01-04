فلاورد توسع نطاق تغطية ميزة "برايل" في المملكة

دعماً لجهودها المبذولة لترسيخ أصر التواصل بين جميع شرائح المجتمع وتقديم خدماتها للجميع من دون استثناء، قامت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بتوسيع نطاق تغطية ميزة "برايل" في منصاتها لتشمل جميع عملياتها في المملكة.
سيتمكن جميع عملاء فلاورد من إهداء أحبائهم المكفوفين وضعاف البصر باقات الورود والهدايا مرفقة مع بطاقات رسائل مطبوعة بلغة البرايل ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 2 يناير، 2023. وتعد لغة البرايل نظام كتابة وقراءة للمكفوفين وضعاف البصر تطبع على ورق خاص يتميز بنقاط ناتئة أو مقعرة يمكن تحسسها باللمس. ولجعل منصاتها أكثر شمولية وسهولة لهذه الفئة من المجتمع، حرصت فلاورد على إضافة تفاصيل دقيقة للمنتجات المعروضة في منصاتها كي يتمكن العملاء المكفوفين من الحصول على أفضل تجربة تسوق بمساعدة ميزات تسهيلات الاستخدام الموجودة على أجهزتهم الإلكترونية.
يذكر أن فلاورد كانت قد أطلقت هذه الميزة لأول مرة في مجالها والمنطقة خلال اليوم العالمي للغة برايل من عام 2022 في عملياتها في الرياض، المدينة المنورة، وجدة.
وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يسعدنا أن نعلن عن توسيع نطاق تغطية هذه الميزة التي لاقت استحسان الجمهور في عامها الأول. في فلاورد نؤمن أن للحب والعطاء لغة مميزة أردنا أن نعمق معانيها من خلال إضافة ميزة برايل لكل عملياتنا في المملكة؛ ونأمل أن نوفر هذه الميزة لكل عملياتنا في المستقبل."
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.