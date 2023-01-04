فلاورد توسع نطاق تغطية ميزة "برايل" في المملكة

وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يسعدنا أن نعلن عن توسيع نطاق تغطية هذه الميزة التي لاقت استحسان الجمهور في عامها الأول. في فلاورد نؤمن أن للحب والعطاء لغة مميزة أردنا أن نعمق معانيها من خلال إضافة ميزة برايل لكل عملياتنا في المملكة؛ ونأمل أن نوفر هذه الميزة لكل عملياتنا في المستقبل."