بعد أشهُر من تركيبه.. اختفاء برج اتصالات بـ "عارضة جازان" يثير موجة من التساؤلات

وتفصيلاً، بعد عدة شكاوى من السكان بسبب ضعف الشبكة قامت الشركة بتركيب برج بالمحافظة غرب السوق اليومي، وأطلقت الخدمة من خلاله وبينوا أنهم سعدوا بذلك، لافتين إلى أن البرج وفر خدمة 5G واستمر في الخدمة لأكثر من 3 أشهر، وفجأة شاهدوا الشركة تقوم بعملية فك وتنزيل أعمدة البرج وسحب الأسلاك حتى أصبح موقعه كأن شيئًا لم يكن ولم يتبقَّ سوى صندوق، وتأثرت الخدمة من جديد.