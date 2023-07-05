الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تؤكّد استعدادها لاستقبال القاصدات

اشتملت الاستعدادات على تهيئة المصليات النسائية والمرافق التابعة لها بعملٍ دؤوبٍ وكفاءاتٍ متميزة تحرص على انسيابية الحركة بين أروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم المسارات وتخصيص مواقع لكبيرات السن وذوات الإعاقة، إضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتعقيم باستخدام منظفات صديقة للبيئة، مع الحرص على توفير خدمات السُقيا من خلال حافظات ماء زمزم المبرّدة وغير المبرّدة وتوزيع العبوات أيضاً في أوقات مختلفة، ومن منطلق حسن الوفادة تكثيف الجهود في التبخير والتطييب وخدمة الإرشاد المكاني بعشر لغات مختلفة.