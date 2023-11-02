ملابس شتوية وابتسامة ومسابيل.. "الحصيني": أجواء رائعة ممطرة بمعظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن نشاهد أجواء رائعة ممطرة على معظم المناطق وقال: "متوقع أن تكثر الحسنات بسبب الوجوه المبتسمة، أحرثوا مزارعكم واضبطوا المساييل".
ودعا "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، سكان الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية لتجهيز الملابس الشتوية.
وأوضح أن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله- ومتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض والقصيم وحائل ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان أياماً ماطرة على فترات متقطعة.
وأشار إلى أن الفترات المتقطعة للأيام الماطرة تبدأ من اليوم وخلال الأسبوع القادم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة مع فرصة سيول، متوقعاً أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن، والله أعلم.