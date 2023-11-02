ملابس شتوية وابتسامة ومسابيل.. "الحصيني": أجواء رائعة ممطرة بمعظم المناطق

وأشار إلى أن الفترات المتقطعة للأيام الماطرة تبدأ من اليوم وخلال الأسبوع القادم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة مع فرصة سيول، متوقعاً أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن، والله أعلم.