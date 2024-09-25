مؤتمر "الدراسات الشرعية ورؤية 2030" بجامعة الملك خالد يواصل أعماله

واختُتم المؤتمر بجلسته الثالثة بعنوان "قيمة الدراسات الشرعية في تنمية الوطن وازدهاره" قدمها عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك الدكتور محمد بن خليل الشيخي؛ حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور ماهر بن جميل أحمد وقدم ورقته العلمية بعنوان "دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تحقيق رؤية المملكة 2030 - دراسة تطبيقية في إطار قواعد القانون الدولي والفقه الإسلامي"، ثم شاركت بورقتها العلمية الدكتورة ليلى علي الشهري بعنوان "التأصيل الشرعي لدور المرأة التنموي وتحققه برؤية الوطن"، وقدم الدكتور عبدالقادر بن ياسين الخطيب ورقته بعنوان "تشجيع الشريعة على الارتقاء بالعمل التطوعي ودوره في تنمية المملكة العربية السعودية"، كما شاركت الدكتورة نوال بنت علي الزهراني بورقتها العلمية بعنوان "أبرز خصال الإيمان وأثرها على إنتاجية المجتمع - الأمانة أنموذجًا".