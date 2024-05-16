بين مأساة غزة والسودان وأزمات كبرى.. "قمة المنامة".. قضايا مصيرية وجهود سعودية حاضرة

ويعد الأمن والسلام للمنطقة ملخصاً لجدول أعمال قمة المنامة لبحث تطورات الأزمات العربية بين الحرب في السودان وضرورة وجود أفق سياسي لإنهائها، والحفاظ على مكتسبات التهدئة في اليمن والنأي بها عن تداعيات الهجمات في البحر الأحمر والأزمات في ليبيا والصومال وكل ما يؤثر على استقرار المنطقة.