محمد العجلان: الاقتصاد السعودي يتفوق على التقديرات المحلية والدولية.. وسيبقى طموحنا عنان السماء

وأوضح نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، أنه لرؤية 2030 الدور الأبرز في النجاحات القوية التي يحققها الاقتصاد السعودي اليوم، وقال "تحظى هذه الرؤية الوطنية الطموحة بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وبمتابعة واهتمام وحرص كبير من سمو سيّدي ولي العهد -وفقه الله-، الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، حيث حققت برامج الرؤية كثير من مستهدفاتها، على الرغم من أنها لا تزال في منتصف عمرها الزمي، الأمر الذي دفع إلى رفع سقف هذه المستهدفات، وذلك لأن طموحنا دائماً عنان السماء".