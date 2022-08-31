نائب أمير الشرقية يفتتح معرض تصاميم "ذا لاين" في "الظهران أكسبو"

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن في 25 من يوليو الماضي، تصاميم "ذا لاين" التي تتمحور حول الإنسان، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية في المدن التقليدية المنبسطة، حيث تحقّق التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.