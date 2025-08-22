"الخضيري" يحذّر: إهمال ضغط الدم يُهدد بتضخم القلب.. وهذه أبرز النصائح الغذائية

حذّر الباحث والمتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خطورة إهمال ارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أن استمراره دون علاج قد يؤدي إلى تضخم عضلة القلب، نتيجة الجهد الإضافي الذي تبذله لضخ الدم عبر الشرايين المتضيقة.
وأوضح "الخضيري" عبر حسابه في منصة "إكس" أن من الضروري الالتزام بنمط غذائي صحي للحد من ارتفاع ضغط الدم، عبر تجنّب الأطعمة عالية الصوديوم مثل الوجبات السريعة، الشيبسات، المعلبات، والأجبان المالحة، واستبدال الملح بالليمون في الوجبات اليومية.
وأضاف أن شرب المياه قليلة الصوديوم والإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كـ"التمر، اللبن، العدس، الفاصوليا، والموز" يساهم في توازن ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
وشدد في ختام حديثه على أهمية استخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص لكل حالة، وعدم الاعتماد فقط على الحمية، حفاظًا على صحة القلب وسلامة الجسم عمومًا.