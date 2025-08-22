"الخضيري" يحذّر: إهمال ضغط الدم يُهدد بتضخم القلب.. وهذه أبرز النصائح الغذائية

وأوضح "الخضيري" عبر حسابه في منصة "إكس" أن من الضروري الالتزام بنمط غذائي صحي للحد من ارتفاع ضغط الدم، عبر تجنّب الأطعمة عالية الصوديوم مثل الوجبات السريعة، الشيبسات، المعلبات، والأجبان المالحة، واستبدال الملح بالليمون في الوجبات اليومية.