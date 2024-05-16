"السديس": التوجيه بمراعاة أوقات الصلاة أثناء المباريات يؤكد تأصُّل تعظيم الشعائر بنفوس قيادتنا

وبيَّن السديس، أنه لا غرو في توجيه سموه الكريم، فهذه الدولة المباركة -أعزها الله- قامت منذ تأسيسها على يد الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -طيب الله ثراه-؛ على التوحيد وتعظيم شريعة الله، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واستمدت نهجها ومسيرها على الإسلام الحق؛ القائم على دقيق الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وسار عليه أبناؤه البررة من بعده -رحمهم الله-؛ حتى العهد الزاهر الميمون؛ عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‌ بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ولقد تفيأت البلاد والعباد في ظل تطبيق الشريعة وقيمها المثلى؛ مما انعكس أمنًا وأمانًا، وتطورًا وازدهارًا، وريادة وتمكينًا: ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: 41].