"ملكية العلا" و"العقارية السعودية" تعلنان بدء التسجيل في مشروع "سدرة العلا"

ويقع مشروع "سدرة" جنوب العلا ضمن مشروع المخطط الرئيسي الثاني لتطوير وسط وجنوب العلا "نحو مجتمع مزدهر" الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، وسيضم مشروع "سدرة العلا" منطقة سكنية متكاملة تتضمن وحدات سكنية تشمل الفلل والشقق، وهو نتاج شراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العقارية السعودية، ويقع المشروع على مساحة 26.000 متر مربع سيتضمن كذلك العديد من المناطق الخضراء، ومسارات للدراجات ومرافق مختلفة.