5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.