5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وسيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وسيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وسيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء السبت.