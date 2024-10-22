"الديار العربية" توسع استثماراتها لتشمل تطوير مشاريع لوجستية مستدامة

وأكد العطاوي أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من خلال مبادرات متعددة، منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يتمتع ببنية تحتية متطورة، مبينًا أن "الديار العربية" تسعى من خلال استراتيجيتها الاستثمارية الجديدة إلى تطوير وحدات المصانع الذكية الجاهزة والمستودعات النموذجية وتطبيق حلول مستدامة في معايير تطوير مشاريعها اللوجستية، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية 2030 عبر تبني حلول لوجستية صديقة للبيئة.