ليعيش ذووهم أجواء الفرحة.. ضيوف خادم الحرمين للحجّ يوثقون "رحلة الحج" بهواتفهم

حرص ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة، على توثيق تلك اللحظات المليئة بالأخوة الإسلامية التي تعبر عن كرم المملكة لضيوف الرحمن، فأخرجوا هواتفهم النقّالة، وبدأوا بتوثيق لحظات وصولهم بيسر وطمأنينة أرض الحرمين، وإرسالها إلى ذويهم كي يعيشوا معهم هذه اللحظات التي تخلّد هذه الذكرى.