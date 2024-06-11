ليعيش ذووهم أجواء الفرحة.. ضيوف خادم الحرمين للحجّ يوثقون "رحلة الحج" بهواتفهم

حرص ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة، على توثيق تلك اللحظات المليئة بالأخوة الإسلامية التي تعبر عن كرم المملكة لضيوف الرحمن، فأخرجوا هواتفهم النقّالة، وبدأوا بتوثيق لحظات وصولهم بيسر وطمأنينة أرض الحرمين، وإرسالها إلى ذويهم كي يعيشوا معهم هذه اللحظات التي تخلّد هذه الذكرى.
ونقل بعض ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبر البث المباشر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي المشاهد الروحانية والإيمانية التي يعيشونها في مكة المكرمة خلال رحلتهم للحج بالصوت والصورة، مشاركين ذويهم وأقاربهم في بلدانهم ما يؤدونه من شعائر في البلد الحرام، وما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهم من خدمات متكاملة في ظل اهتمام القيادة.
يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف في حجّ هذا العام 3322 حاجًّا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم الذين بدأوا في الوصول لمقر الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ.