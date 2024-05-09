"الراجحي": مؤتمر سوق العمل السعودي منصة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات

وألقى "وزير الموارد البشرية" كلمةً خلال اجتماع الجمعية العمومية، شكَر فيها رئيس وأعضاء الجمعية على جهودهم الملموسة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة؛ مشيرًا إلى مؤتمر سوق العمل السعودي الذي تستضيفه المملكة بشكل سنوي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وأهميته كمنصة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، ووضع الحلول لرسم مستقبل أسواق العمل الدولية، والنهوض بأسواق عمل ممكنة وجاذبة لأفضل المواهب؛ داعيًا إلى حضور المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل 2025.