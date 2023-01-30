"زيتوني" يكشف عن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة.. تعرف عليها

كشف لـ"سبق"، متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني عن المبادرة التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة "بالميزان"، أن الأمانة ليست مسؤولة عن الوزن الذي يحدده المطعم بكم جرام ولا علاقة لها بتفاوت الأسعار أو الأوزان من مطعم إلى آخر وأن الهدف من المبادرة أن يكون المستهلك على علم بوزن النفر.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت مبادرة "بالميزان" وتهدف المبادرة إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلاً من مصطلح (النفر) الذي يستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكلا الأطراف.