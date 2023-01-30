"زيتوني" يكشف عن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة.. تعرف عليها

كشف لـ"سبق"، متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني عن المبادرة التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة "بالميزان"، أن الأمانة ليست مسؤولة عن الوزن الذي يحدده المطعم بكم جرام ولا علاقة لها بتفاوت الأسعار أو الأوزان من مطعم إلى آخر وأن الهدف من المبادرة أن يكون المستهلك على علم بوزن النفر.