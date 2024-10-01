43 ْمئوية.. "الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز، أن الصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في حفر الباطن والدهناء، و41 درجة في مكة المكرّمة والأحساء والتنهات، و40 درجة بكل من: الرياض وبريدة والخرج ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 16 درجة والباحة وطريف والقريات 18 ْمئوية والطائف 21 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
كما تتهيَّأ الفرصة لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.