43 ْمئوية.. "الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كما تتهيَّأ الفرصة لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.