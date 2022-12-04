"التعليم: بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. هنا الشروط والضوابط

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير: "إن التقديم هذا العام سيكون متاحاً عبر 3 مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي".