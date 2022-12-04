"التعليم: بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. هنا الشروط والضوابط

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2023/ 2024 اليوم، ويستمر حتى الخميس 5 مايو 2023م (14 شوال 1444هـ).
وتأتي هذه النسخة ضمن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- التي تشمل 4 مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).
وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير: "إن التقديم هذا العام سيكون متاحاً عبر 3 مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي".
وأشارت إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023/ 2024 م عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال الرابط: https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html.