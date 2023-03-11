"أشعر بالأمان وهو يرفرف شامخًا".. شاهد قصة مواطنة نسجت بيدها أطول عَلَم سعودي من السدو

وأضافت: "شعرتُ بالفرح والسعادة بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العَلَم. وأسأل الله أن يعز بلادنا وقيادتنا، وأن تظل راية الوطن خفاقة وعالية وشامخة".