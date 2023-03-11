"أشعر بالأمان وهو يرفرف شامخًا".. شاهد قصة مواطنة نسجت بيدها أطول عَلَم سعودي من السدو
بيدها ومغزلها نسحت مواطنة سعودية طيلة 7 أشهر من العمل اليومي المتواصل، بحب وفخر، أطول وأكبر عَلَم سعودي مصنوع من السدو.
وتفصيلاً، يرفرف عَلَم السعودية على واجهة منزل "أم مشعل الشمري"؛ ليكون شاهدًا على تعلُّق وحب هذه المواطنة لتراثها ووطنها.
وعبَّرت "أم مشعل الشمري" عن مشاعرها بيوم العَلَم لبرنامج mbc في أسبوع بقولها: "أشعر بالأمن والأمان عندما أشاهد العَلَم يرفرف؛ فهو عزنا وفخرنا وحياتنا".
وأضافت بكل محبة وفخر واعتزاز تفاصيل نسجها راية التوحيد قائلة: "هذا العمل الوطني أتباهى بصناعته بيدي ومغزلي باستخدام 10 آلاف خيط على 10 آلاف درعة".
وذكرت أن "كل سعودي يُعبِّر عن حبه لوطنه بطريقته وهوايته وحِرفته الخاصة.. فالرسام بلوحته، والشاعر بقصيدته.. وأنا أُعبّر عن حبي لوطني بحياكتي ونسجي العَلَم".
وأضافت: "شعرتُ بالفرح والسعادة بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العَلَم. وأسأل الله أن يعز بلادنا وقيادتنا، وأن تظل راية الوطن خفاقة وعالية وشامخة".