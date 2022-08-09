محليات
بالفيديو.. سيول وادي ابن عبدالله تقطع الكهرباء بـ"كدمي الموسم"
فيما تتمركز الجهات الأمنية بالمناطق المتضررة وتمنع المرور إليها
تسبَّب جريان سيول وادي ابن عبدالله بالموسم لليوم الثاني على التوالي بمستوى عالٍ جدًّا في قطع التيار الكهربائي بقرية كدمي الدش، ودخول القرية من الجهة الشرقية؛ ما تسبَّب في قطع الطرق، فيما تواصل الجهات الأمنية والدفاع المدني التمركز في المناطق التي داهمتها السيول لمنع المرور إليها.
وتُعتبر سيول وادي ابن عبدالله المنقولة من السيول الكبيرة التي تجري خلال موسم الأمطار قادمة من الجانب اليمني بمحاذاة قرى عدة تابعة لمركز الموسم بمحافظة الطوال وصولاً إلى البحر بجوار كورنيش الموسم.