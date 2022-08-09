بالفيديو.. سيول وادي ابن عبدالله تقطع الكهرباء بـ"كدمي الموسم"

تسبَّب جريان سيول وادي ابن عبدالله بالموسم لليوم الثاني على التوالي بمستوى عالٍ جدًّا في قطع التيار الكهربائي بقرية كدمي الدش، ودخول القرية من الجهة الشرقية؛ ما تسبَّب في قطع الطرق، فيما تواصل الجهات الأمنية والدفاع المدني التمركز في المناطق التي داهمتها السيول لمنع المرور إليها.