إنجاز شرق أوسطي في الدمام.. "ستريو" لدماغ طفل يُنهي معاناته مع الصرع

وأكدت إدارة المستشفى أن "SEEG" هو إجراء يُستخدم لتحديد مناطق الدماغ التي تنشأ منها النوبات العصبية؛ حيث يضع الأطباء خلال الإجراء أسلاكًا رفيعة في مناطق الدماغ المستهدفة، وبعد زرع الأسلاك تتم مراقبة المريض في وحدة مراقبة الصرع "EMU" لتحديد موقع بداية النوبة الصرعية بدقة، وعندما يتم العثور على مصدر النوبة يتم إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المنطقة غير الطبيعية من الدماغ التي تنشأ منها النوبات الصرعية.