أمن الطاقة العالمي واستدامته.. رسائل مشاركة المملكة لأول مرة في "APEC"

تأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC"، كأول مشاركة للمملكة العربية السعودية في هذا المنتدى؛ حيث يُعقد المنتدى هذا العام في مرحلة حساسة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية.
وقد حظيت المملكة العربية السعودية بمكانة قيادية في أسواق الطاقة العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق الدولية؛ إذ تعتبر أمن الطاقة واستدامتها موضوعًا ذا أهمية بالغة، ومن هذا المنطلق تحرص المملكة على وضع سياسات فعّالة لأسواق الطاقة، توازن بين الأمن والاستدامة، وهو ما يعد رسائل بارزة لمشاركة المملكة بالمنتدى.
ويعدّ "APEC" منتدى حكوميًّا دوليًّا يضمّ 21 دولة "الدول الأعضاء"، على حافة المحيط الهادي، ويهدف إلى تعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وعقب نجاح سلسلة المؤتمرات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي بدأت في منتصف الثمانينيات، تأسست منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي عام 1989 تلبية للنمو الاقتصادي المتزايد، واستجابة للاعتماد المتبادل المتزايد لاقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، وظهور التكتلات التجارية الإقليمية في أجزاء أخرى من العالم مثل "الاتحاد الأوروبي والنافتا"؛ حيث كانت تهدف إلى إنشاء أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والمواد الخام خارج أوروبا.
ولأول مرة تُشارك المملكة العربية السعودية في منتدى "APEC" هذا العام، وذلك بمشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.