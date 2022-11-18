أمن الطاقة العالمي واستدامته.. رسائل مشاركة المملكة لأول مرة في "APEC"

وقد حظيت المملكة العربية السعودية بمكانة قيادية في أسواق الطاقة العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق الدولية؛ إذ تعتبر أمن الطاقة واستدامتها موضوعًا ذا أهمية بالغة، ومن هذا المنطلق تحرص المملكة على وضع سياسات فعّالة لأسواق الطاقة، توازن بين الأمن والاستدامة، وهو ما يعد رسائل بارزة لمشاركة المملكة بالمنتدى.