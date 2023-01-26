المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

وقدَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكرَه لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ثقتهم بترشيح المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي في دورته القادمة، مبيِّنًا أن اختيار المملكة تأكيد لمكانتها وتقدير الأشقّاء العرب لدورها المحوري في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في جميع مجالات التنمية الاجتماعية.