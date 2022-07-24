"العتيبي": بيان" مخالفات يوتيوب" يحمي القيم الدينية والمجتمعية

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب حمد بن مشخص العتيبي، اليوم الأحد، البيان المشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مخالفات "يوتيوب" .
وقال "العتيبي": إن البيان المشترك طالب منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة التي تبثها لمستخدميها بالمملكة وتتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.
وأضاف: أن هذا التدخل السريع يحد من الاستهداف الممنهج لشبابنا من خلال بعض منصات المحتوى الرقمي التي تخالف ضوابط المحتوى الإعلامي وتسعى لبث سمومها في الأوساط الشبابية.
وأشار "العتيبي" إلى أن هذا التدخل سيضع حدًا لهذه الإعلانات المخلة بالآداب التي تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمع بشكل عام وشبابنا على وجه الخصوص.
وأوضح أن هذا البيان يستحق الإشادة من الجميع، كونه يحمي الفضيلة والأخلاق والقيم الدينية والمجتمعية، ويقطع الطريق على من تسول له نفسه باستهداف قيمنا الدينية ومبادئنا السمحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "شامخ"، أهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة في توعية أبنائها بمخاطر هذا الاستهداف، داعيًا إياهم إلى مراقبة هذه الأجهزة التي بات يستخدمها أبناؤنا منذ سن الطفولة.
ونبه الوالدين إلى ضرورة ضبط إعدادات الأجهزة؛ لتتناسب مع خصوصية الأبناء وتحيل دون ظهور المحتوى السلبي سواء البرامج أو الإعلانات.
وكشف "العتيبي" أن جمعية التوعية الوقائية للشباب، تعمل على إطلاق مبادرات متميزة؛ للحد من ظهور المحتوى السلبي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز وجود المحتوى الإيجابي من خلال مبادرات متنوعة ضمن برنامج "مؤثرون إيجابيون".
وأكد أن ذلك يصنع بإذن الله، القدوات الوطنية ذات الأثر الإيجابي ومحتوى القيم الذي يعكس أخلاق شباب هذا الوطن.
وأشار إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها التوعية الشبابية تجاه مخاطر البرامج التقنية بشكل عام من خلال برنامج الشباب والتقنية الذي يسهم في رفع مستوى الوعي لدى شبابنا.
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أصدرتا بيانًا مشتركًا، يؤكد على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، بعد أن لوحظ قيام منصة يوتيوب "YouTube" التابعة لشركة "قوقل" Google، بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.
وطالبت الهيئتان، "يوتيوب" بإزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، مشددة على أنه سيتم متابعة التزامها تلك المنصة، ومحذرة إياها من أنه في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.