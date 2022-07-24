"العتيبي": بيان" مخالفات يوتيوب" يحمي القيم الدينية والمجتمعية

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أصدرتا بيانًا مشتركًا، يؤكد على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، بعد أن لوحظ قيام منصة يوتيوب "YouTube" التابعة لشركة "قوقل" Google، بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.