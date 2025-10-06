هبت هبوبه.. وجهات سعودية تنبض بجمال الشتاء لقضاء الإجازة المطوّلة

أما حائل فتتزيّن بتجاربها الفريدة، من منتزه جبل السمراء الذي يطل على المدينة بإطلالة خلابة، إلى فعاليات "قمرة" التراثية التي تُعيد إحياء الفنون الشعبية والسامري في أجواء شتوية مبهرة، ولا تكتمل الزيارة دون التوقف عند مدينة فيد التاريخية الغنية بكنوزها الأثرية، أو تسلق جبل السمراء حيث كانت نار حاتم الطائي تهدي المسافرين.