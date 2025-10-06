هبت هبوبه.. وجهات سعودية تنبض بجمال الشتاء لقضاء الإجازة المطوّلة

مع اقتراب الإجازة المطوّلة يوم 12 أكتوبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال وتهب نسمات الشتاء، لتفتح أمام المواطنين والمقيمين فرصة مثالية لقضاء عطلة قصيرة بطابع مختلف بين وجهات "شتاء السعودية" الغنية بالتنوّع، حيث تتلألأ القصيم وحائل والدمام كخيارات مميزة تجمع بين عبق التراث وروعة الأجواء الباردة.
تبدأ الرحلة من القصيم التي تمتلئ شوارعها وأسواقها التراثية بالحركة والعائلات مع طقسها المعتدل، حيث يزدهر سوق المسوكف الشعبي برائحة القهوة العربية وصوت الحرفيين والمأكولات النجدية الأصيلة، بينما تفتح جادة عسيب في بريدة أبوابها لعشّاق المذاق بمطاعمها الراقية ومقاهيها الأنيقة.
أما حائل فتتزيّن بتجاربها الفريدة، من منتزه جبل السمراء الذي يطل على المدينة بإطلالة خلابة، إلى فعاليات "قمرة" التراثية التي تُعيد إحياء الفنون الشعبية والسامري في أجواء شتوية مبهرة، ولا تكتمل الزيارة دون التوقف عند مدينة فيد التاريخية الغنية بكنوزها الأثرية، أو تسلق جبل السمراء حيث كانت نار حاتم الطائي تهدي المسافرين.
وفي المنطقة الشرقية، تستقبل الدمام زوارها بمشهدٍ مختلف، حيث يلتقي النسيم البارد بنسمات البحر، وتمتد نسمات الخليج على كورنيش الدمام المزدان بالأشجار والنوافير، فيما تلمع جزيرة المرجان كجوهرةٍ تطفو على الماء وتفتح ذراعيها لعشاق الغروب والعائلات الباحثة عن لحظات لا تُنسى.
أما عشاق الثقافة والفنون، فموعدهم مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الوجهة التي تمزج بين الإبداع والتراث وتستضيف فعاليات عالمية تُثري شتاء السعودية بالفنون والمعرفة، وتكتمل التجربة بجولة على الواجهة البحرية في الخبر حيث يلتقي التصميم العصري بهدوء البحر في أجواء مثالية للعائلات.
ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.
ويعكس برنامج "شتاء السعودية 2025"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ويُعدّ البرنامج انعكاسًا لتكامل البنية التحتية وتنوع الوجهات والتجارب، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، ويقدّم برنامج "شتاء السعودية 2025" أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض حصري، تشمل تخفيضات خاصة، وباقات عائلية، وتجارب مصممة لتناسب جميع الشرائح والفئات.
