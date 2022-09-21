الفائز من "قرغيزستان": مشاعري لا توصف بإتاحة الفرصة لزيارة الحرم المكي الشريف
عبَّر محمد علي عمروف، الفائز بالمركز الأول عن الفئة الثانية من رعايا جمهورية قرغيزستان، في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، عن عمق مشاعره الجياشة بهذا الفوز، وقال: "أعجز عن وصف مشاعري بالفوز. وهذا حلم حياتي، وحلم كل مشارك في هذه المسابقة". مضيفًا بأن سعادة والديه بهذا الفوز تضاهي سعادته، خاصة أن والده كان المشجع والمحفز له منذ الطفولة لحفظ القرآن الكريم، واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في سن الحادية عشرة متغلبًا على الصعوبات اللغوية التي واجهته في البداية.
وأعرب محمد عن سروره بهذه الجائزة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين ولجميع القائمين على المسابقة؛ لإتاحتهم الفرصة لزيارة الأراضي المقدسة، خاصة الحرم المكي الشريف.
واختتمت مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم منافسات دورتها الثانية والأربعين بحفل أُقيم في الحرم المكي الشريف، وُزّعت فيه جوائز نقدية على 15 فائزًا، بلغ مجموعها 2.700.000 ريال.