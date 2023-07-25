ما بين حضورية وإلكترونية وهجين.. "إنفاذ" يختتم شهر يوليو بـ17 مزادًا علنيًّا

وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل 5 مزادات منها محافظة جدة لبيع 90 عقارًا في مزاد "جار البحر"، وهتون الغربية الإلكتروني جواهر مكة، وثروات مكة، ورسن، وأعالي مكة الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 18 عقارًا في مزاد الأصالة الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة في 3 مزادات لبيع 45 عقارًا.. وتبدأ بمزاد جيرة وأنوار طيبة (الهجين) ومزاد أرض الخير الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لتشمل 3 مزادات لبيع 37 عقارًا في مزاد مارينا الشرق وواجهة الخبر الحضوري، ومزاد مرجان الشرقية الإلكتروني، ثم منطقة حائل لبيع 10 عقارات في مزاد آفاق حائل الإلكتروني، ثم منطقة الحدود الشمالية لبيع 21 عقارًا في مزاد بدنة الإلكتروني، وانتهاءً بمزادين في كل من الباحة وجازان لبيع وتصفية 22 عقارًا في مزاد الخير وعبير الباحة الإلكترونييْن.