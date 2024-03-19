"التضامن مع غزة".. جلسة ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي للمذاهب الإسلامية" بمكة

من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني بالجمهورية العراقية الدكتور مشعان محيي علوان الخزرجي: إن المؤتمر يأتي في ظرف حرج، فأشقاؤنا في قطاع غزة يمرون بما لا طاقة لبشرٍ على تحمُّله، كما أن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل حقوقه المشروعة كافة وتحرير أرضه.