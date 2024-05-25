"تعليم ينبع" يعتمد توجيه 125 من المعلمين والمعلمات الجدد المشمولين بالتعاقد اللائحي

وأبانت الإدارة أن نتائج توجيه المعلمين متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرةً إلى أنّ مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التدريب والتهيئة لهم، ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد الموافق 7/ 2/ 1446هـ وفقًا للائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم، متمنيةً لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية الجديدة.