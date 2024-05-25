"تعليم ينبع" يعتمد توجيه 125 من المعلمين والمعلمات الجدد المشمولين بالتعاقد اللائحي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، توجيه 125 معلمًا ومعلمة من المشمولين بالتعاقد اللائحي للعام الدراسي القادم 1446هـ.
وأوضحت إدارة التعليم أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، رُوعِيَ فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي وتحقيق الرغبات ما أمكن، وفقًا للمفاضلة والاستحقاق؛ للمساهمة في انطلاقة مثالية للعام الدراسي القادم.
وأبانت الإدارة أن نتائج توجيه المعلمين متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرةً إلى أنّ مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التدريب والتهيئة لهم، ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد الموافق 7/ 2/ 1446هـ وفقًا للائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم، متمنيةً لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية الجديدة.