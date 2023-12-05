مجلس التنسيق السعودي القطري.. تعاونٌ ثنائي لتحقيق رؤية 2030 للبلدين الشقيقين

ومن أهداف الرؤيتين أيضًا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث بلغ الميزان التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من (1.3) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة الصادرات السعودية أكثر من 300 مليون ريال سعودي تمثلت في (اللدائن ومصنوعاتها، والحيوانات الحية، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق، وأملاح، وأحجار، وأسمنت، وخضار) فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها أكثر من (2.4) مليار ريال سعودي، وتمثلت في (السفن والقوارب والمنشآت العائمة، والسيارات وأجزائها، ومعادن ثمينة وأحجار كريمة، وآلات وأدوات آلية وأجزائها، وفواكه).