الجبر التجارية وكيلاً لسيارات JMC المتخصصة في مركبات النقل الخفيف

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن توقيت الحصول على وكالة سيارات JMC تزامن مع تطوّر المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية قائدنا الشاب ولي العهد الأمين، الأمر الذي نتج عنه تنامي الطلب على السيارات التجارية وقامت الشركة بالبحث عن أفضل الشركات، ومقارنة ودراسة أفضل الإمكانيات والتقنيات والتكاليف، وبفضل الله تم التعاقد مع شركة JMC جبينق لينق للسيارات وهي من أعرق وأفضل شركات السيارات التجارية الصينية في العالم.