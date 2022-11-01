الجبر التجارية وكيلاً لسيارات JMC المتخصصة في مركبات النقل الخفيف

حصلت شركة الجبر التجارية رسمياً على وكالة العلامة البارزة في صناعة سيارات النقل الخفيف JMC في السوق السعودي، حيث تم الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية خلال الحفل الكبير الذي احتضنته مدينة الدمام منتصف الأسبوع الجاري، والذي شهد حضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وشركة جبينق لينق موتورز الصينية المالكة للعلامة JMC وعدد من الشخصيات البارزة في المنطقة الشرقية، وبتواجد الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات في السوق السعودي.
في بداية الحفل رحّب الشيخ عبداللطيف الجبر رئيس مجلس إدارة شركة الجبر القابضة بالحضور، وأكد على أن شركة الجبر منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي وهي حريصة على تقديم الأفضل دائماً لعملائها ومنوهاً بدورها الاقتصادي وحرصها على تدريب وإعداد الكوادر الوطنية التي تعتمد عليها الشركة اليوم في تنفيذ أعمالها وخططها التوسعية المدروسة بناءً على الاحتياجات الفعلية لأبناء الوطن والاستفادة من الفرص الضخمة التي هيأتها رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن توقيت الحصول على وكالة سيارات JMC تزامن مع تطوّر المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية قائدنا الشاب ولي العهد الأمين، الأمر الذي نتج عنه تنامي الطلب على السيارات التجارية وقامت الشركة بالبحث عن أفضل الشركات، ومقارنة ودراسة أفضل الإمكانيات والتقنيات والتكاليف، وبفضل الله تم التعاقد مع شركة JMC جبينق لينق للسيارات وهي من أعرق وأفضل شركات السيارات التجارية الصينية في العالم.
وحول هذه الشراكة الجديدة بين شركة الجبر التجارية وشركة جبينق لينق موتورز تحدث رئيس الشركة الصينية السيد سين شواي شوان قائلاً:
"سعداء بأن نرتبط بشركة الجبر التجارية صاحبة الخبرة العريضة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي التجربة التي دعمت قرارنا في اختيارها لتكون وكيلاً جديداً لسيارات JMC في السوق السعودي لنحقق أهدافناً سوياً في إرضاء العملاء بالمركبات المميزة التي نصنعها في مصانعنا وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات والشراكة مع شركات رائدة في هذا المجال مثل شركة فورد العالمية والخدمة المميزة من جانب وكيل متمرس مثل شركة الجبر التجارية".
واشار بأن الشركة تمتلك عدد من الشركات التي تقوم بتصنيع معظم قطع الغيار لمركباتها مما يعطيها افضلية في توفير هذه القطع للعملاء بشكل دائم، مبديًا اعجابه بمستودع شركة الجبر المركزي والذي يضم بنية تحتية متكاملة ومساحة تخزينية كبيرة، سوف تكون نقطة توزيع لمنطقة الشرق الاوسط و افريقيا.
وأكد السيد سين شوان أن التطورات الاقتصادية الهائلة في المملكة في ضوء رؤية 2030 تجعلها سوقاً واعدة وجذابة في ظل الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها البلاد والتي تعدّ ملهمة لكافة دول المنطقة.