720 ريالًا سعوديًا سعر سندات الهدي والأضاحي لموسم الحج

وللتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين في أنحاء العالم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، فقد تم بناء شراكات مع وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني، ومصرف الراجحي، ومنصة إحسان، والبريد السعودي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ويمكن الشراء مباشرة من منصة أضاحي من خلال الرابط: www.adahi.org.