وزير النقل يبحث مع نظيره البحريني سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المنامة اليوم وزير الأشغال البحريني إبراهيم بن حسن الحواج، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات اللوجستية ريان البكري، وعدد من المعنيين.